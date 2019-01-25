القاهرة _ لايف ستايل
تُكثف مباحث الجيزة، جهودها لكشف غموض سرقة فيلا الفنانة حلا شيحة، في منطقة الريف الأوروبي.
وكانت الفنانة، قد تقدمت ببلاغ إلى قسم الشيخ زايد باكتشافها سرقة فيلتها الخاصة، في منطقة الريف الأوروبى، حيث قررت أنها تركتها لعدة أيام هي وأولادها، وعندما عادت اكتشفت سرقة الفيلا.
وأمر رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، ومن خلال معاينة عمرو يوسف، مأمور قسم الشيخ زايد، تبيّن أن الفيلا على مساحة فدانين في منطقة الريف الأوروبي وبها مرسم وتبين وجود بعثرة بمحتويات الفيلا.
وكشّفت تحقيقات سامح بدوي، رئيس مباحث الشيخ زايد، اختفاء تحف ومجوهرات وعدد من المقتنيات الثمينة في الفيلا، وقام أحمد بدوي، معاون مباحث الشيخ زايد، بالتحفظ على كاميرات المراقبة وفحص المترددين على المنطقة، وموظفي الأمن وإخطار النيابة، التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لرفع البصمات.
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