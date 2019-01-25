أعلن الفنان حمدي هيكل عبر حسابه الشخصي بالفيس بوك عن إنضمامه لأسرة مسلسل فكرة بمليون جنيه مع المخرج وائل إحسان والمسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي مع مجموعة من فنانين مسرح مصر حمدي قدم مجموعة من الأدوار الدرامية القوية في مسلسلات حرب الجواسيس وفي كفر دلهاب وكان له تجارب عديدة في الكوميديا في أفلام فول الصين العظيم مع محمد هنيدي وفيلم زكي شان مع أحمد حلمي قد يهمك أيضــــــــــــــــًا - محمد هنيدي ضيف "قهوة أشرف" على "الحياة" الثلاثاء - مي سليم تُشارك في سباق دراما رمضان 2018

كانت هذه تفاصيل خبر "الفنان حمدي هيكل يعلن إنصمامة لمسلسل "فكرة بمليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.