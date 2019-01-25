شكرا لقرائتكم خبر عن من قلبى اطلع برة.. زينة الداودية تطلق أول كليباتها المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أنا لو بربى حمام فوق السطوح كان حس بيا وداوالي الجروح، خليت حياتى مرة من قلبى اطلع برة".. اختارت مطربة الأغنية الشعبية المغربية زينة الداودية هذه الكلمات لتكون مطلع أول أعمالها الغنائية المصرية، والتى تطلقها بشكل فيديو كليب مساء غدٍ السبت.

زينة المتواجدة حاليًا فى القاهرة قررت مشاركة جمهورها المصرى احتفالها بإطلاق أولى تجاربها الغنائية باللهجة المصرية، والتى تعاونت خلالها مع الفنان عصام كاريكا، وقامت بتصوير الكليب الأسبوع الماضى فى العاصمة اللبنانية بيروت من إخراج هيفا الفقيه وننشر صورا من كواليسه، وستكون الأغنية مجرد بداية لدخولها السوق المصرى بعدة مفاجآت موسيقية تكشف عنها الفترة المقبلة، وتأتى ضمن رحلتها الغنائية فى عالم اللهجات العربية، بعد إطلاقها مؤخرًا أغنيتها العراقية "الدريشة".

وتعتبر هند الحنونى الشهيرة بلقب زينة الداودية، من أشهر أيقونات الموسيقى الشعبية المغربية حاليًا، وانطلقت فى رحلتها الفنية منذ أكثر من 10 سنوات، وبدأتها بالغوص فى غمار موسيقى الراى، ولُقبت بـ"الشابة زينة"، قبل أن تطارد شغفها الحقيقى بفن العيطة أى الموسيقى الشعبية، ومن أشهر أغانيها "سيدتى" "نسمح وماننساش" و"قلبى نداويه".



من كواليس الكليب



