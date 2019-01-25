شكرا لقرائتكم خبر عن داليا مصطفى مع هانى سلامة فى "قمر هادى" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة داليا مصطفى لأسرة مسلسل "قمر هادى" للنجم هانى سلامة المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، وتبدأ تصوير مشاهدها الأولى من العمل الأسبوع المقبل، حيث تجسد داليا دور هام يعتبر محور الأحداث الرئيسية فى المسلسل بجانب سلامة.

المسلسل من نوعيات مسلسلات الإثارة والتشويق والأكشن وتأليف إسلام حافظ، ويشارك في بطولته يسرا اللوزي وهادي الجيار، ومحسن محيي وحمزة العيلى وآية سماحة.

"قمر هادى" يسجل العمل التعاون الثالث بين هانى ورؤوف عبد العزيز بعدما قدما سوياً مسلسلى "فوق السحاب" رمضان الماضى، و"طاقة نور" فى رمضان 2017.

يذكر أن داليا مصطفى انتهت من تصوير "البيت الكبير 2" للمخرج محمد النقلى ويشارك فى بطولة العمل كل من سوسن بدر وريم هلال، وحجاج عبدالعظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخرى، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل ومن تأليف أحمد صبحى، وينتمى لمسلسلات الـ60 حلقة.