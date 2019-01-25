أم كلثوم فى العلا.. كوكب الشرق تعود بحفل جديد فى مهرجان شتاء طنطورة بالسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد مستخدمو موقع "تويتر" بحفل "أم كلثوم فى العلا"، والذى احتضنته مدينة العلا السعودية، مساء اليوم الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة".

أم كلثوم

جانب من الحضور

جانب من المسرح

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