شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة من غير حارس مرمى.. تعرف على رسالة الفنان هانى شاكر للجهاز الفنى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين على نتيجة لقاء فريقى بيراميدز والزمالك أمس الخميس، ضمن مباريات مسابقة الدورى العام الممتاز لكرة القدم، موجهاً نصيحة للجهاز الفنى لنادى الزمالك.

هانى شاكر، علق عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلاً: " نصيحه من القلب للجهاز الفنى للزمالك والمسؤولين عن الفريق، يا ريت تبقى دى أخر مرة يخوض فيها الزمالك مباراة من غير حارس مرمى".



هانى شاكر

يذكر أن نتيجة مباراة فريقى بيراميدز والزمالك، انتهت بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق، وشهدت المباراة حماساً من قبل لاعبى الفريقين، ما جعل خبراء ومتابعون يصفونها بأجمل مباراة فى الدورى العام هذا الموسم.