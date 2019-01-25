شكرا لقرائتكم خبر عن كاتي بيرى تتعاون مع zed فى أغنية سينجل جديدة تنطلق 7 فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة العالمية كاتي بيري لإطلاق أغنية سينجل جديدة تحمل اسم " 365" ، و هي الأغنية التي تتعاون فيها كاتى مع zed ، وقد قام النجمان بتسجيلها بالتعاون مع Universal Music Publishing Group وهي واحدة من أهم الشركات المعنية بالموسيقى العالمية .

وقد أعلن موقع " idolator " أن من المقرر أن تطلق اغنية " 365" لكاتي بيري و زيد يوم الخميس 7 فبراير المقبل.

يذكر أن كاتى بيرى قدمت عدد كبير من الاعمال الغنائية الناجحة ، ومن ابرزها : " last friday night " و " firework " و " hot n cold " و " roar " ، و غيرها .