شكرا لقرائتكم خبر عن كاتي بيرى تتعاون مع zed فى أغنية سينجل جديدة تنطلق 7 فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة العالمية كاتي بيري لإطلاق أغنية سينجل جديدة تحمل اسم " 365" ، و هي الأغنية التي تتعاون فيها كاتى مع zed ، وقد قام النجمان بتسجيلها بالتعاون مع Universal Music Publishing Group وهي واحدة من أهم الشركات المعنية بالموسيقى العالمية .
وقد أعلن موقع " idolator " أن من المقرر أن تطلق اغنية " 365" لكاتي بيري و زيد يوم الخميس 7 فبراير المقبل.
يذكر أن كاتى بيرى قدمت عدد كبير من الاعمال الغنائية الناجحة ، ومن ابرزها : " last friday night " و " firework " و " hot n cold " و " roar " ، و غيرها .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.