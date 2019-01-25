منع بطل فيلم "روما" من حضور الأوسكار و"Netflix" تتدخل لحل الأزمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تعرض الممثل المكسيكي الشاب، جورجي أنطونيو جيريرو، بطل فيلم الدراما "Roma"، لموقف محرج خلال الفترة الماضية، بعدما تم منعه من حضور الفعاليات الخاصة بتكريم فيلمه "Roma" بعدد من المحافل السينمائية العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، بسبب الأزمة السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك مؤخراً.

وسعت "Netflix" الشركة المنتجة للفيلم لحل الأزمة والحصول على فيزا لدخول الممثل الشاب للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن دون جدوى، حيث تم رفض دخوله البلاد 3 مرات متتالية، وكل مرة يتم منعه من الدخول، على الرغم من مساندة الشركة المنتجة له وإرسالها خطاب رسمي للسلطات الأمنية هناك.

وفي تصريح خاص للممثل الشاب لمجلة "Quien Magazine"، أكد عن عدم إمكانيته التواجد بتكريمات الفيلم المتتالية بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية، وإن هناك صعوبات تمنعه من الدخول بسبب الأزمات الأمنية المتكررة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك بداعي عدم دخول اللاجئين المكسيكان بدون أي تأشيرات، وانه لم يتمكن من حضور حفل توزيع جوائز "جولدن جلوب" نظراً لتعنت السلطات الأمنية.

مستكملاً "لقد أتيت بخطاب رسمي لم يريدوا قرائته من الأساس، وظنوا أنني ذاهب للولايات المتحدة الأمريكية للحصول على فرصة عمل، وقد حاولت إقناعهم بأنني سأدخل البلاد كضيف لحضور عدد من العروض الخاصة بالفيلم بمختلف الولايات"، ولم تصدر السلطات الأمنية أي بيان رسمي ولم تعلق على منع الممثل الشاب حتي الاَن.

وترشح فيلم "Roma" مؤخراً لـ10 جوائز أوسكار، أهمها "أفضل فيلم في العام، أفضل ممثلة في دور رئيسي"، ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز يوم الأحد الموافق 24 فبراير المقبل، بمسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، كما فاز بجائزتي جولدن جلوب هما "أفضل فيلم بلغة أجنبية، وأفضل مخرج".

تدور أحداث فيلم "Roma" حول عام في حياة عائلة من الطبقة المتوسطة بمدينة مكسيكو ببداية فترة السبعينات، وعرض الفيلم عالمياً لأول مرة ضمن المسابقة الرسمية لفعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي وحاز على جائزة "الدب الذهبي" بالمهرجان.

يذكر أن مخرج الفيلم الفونسو كوران، فاز بجائزة الأوسكار الأولى له بمسيرته عن فيلمه "Gravity" عام 2014.