يسرا: عائلة "ساويرس" تقوم بدور مهم في الثقافة والفنون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ، منذ قليل حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية، في دورتها الـ14، في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بعزف السلام الجمهوري.

وأطلت الفنانة يسرا على الحضور، كضيف شرف للحفل، وقالت في كلمتها "كل سنة ومصرنا الحبيبة بألف خير وأمان، سعيدة إني موجودة معاكم في حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية التي كانت فكرة لصديقة غالية رحلت عنا هي شمس الإتربي، وتبنى الفكرة المهندس سميح ساويرس من 2005 وحتى اليوم".

وتابعت "جائزة ساويرس كانت سبب في خلق كتاب وأدباء جدد، يبدعون اليوم في كل المجالات، والجائزة تؤكد على قيمة ومتعة مهنة الكتابة"، مشددة على أن عائلة ساويرس تقوم بدور مهم جدًا في الثقافة والفنون.

الحفل يشهد حضور رجل الأعمال سميح ساويرس، رجل الأعمال نجيب ساويرس، الفنانة ليلى علوي، الفنانة يسرا، الفنان صبري فواز، الفنانة بسمة، مدير التصوير سعيد شيمي، الفنانة شيرين رضا، الفنانة إلهام شاهين، المخرج أمير رمسيس، الفنان أحمد داوود، الناقد طارق الشناوي، السيناريست تامر حبيب.

كانت مؤسسة ساويرس أعلنت عن فتح باب التقديم للمسابقة، خلال الفترة من 17 يوليو حتى 26 أغسطس 2018، وشهدت الجائزة تفاعلًا واسعًا من قِبل الأدباء والكتاب من مختلف المجالات والفئات العمرية، إذ تلقت أمانة الجائزة هذا العام 615 عملًا أدبيًا، وقد تنوعت الأعمال حسب فروع الجائزة ما بين الرواية والمجموعات القصصية، والسيناريو السينمائي، والنص المسرحي، والنقد الأدبي.

يُذكر أنه تم الإعلان عن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو، في 5 يناير 2019.