أحمد الفيشاوي عن "نادي الرجال السري": حقيقي استمتعت بالفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة لبوستر فيلم "نادي الرجال السري" عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".
وحرص "الفيشاوي" أن يلتقط صورة بجانب بوستر الفيلم، وعلق قائلا "حقيقي استمتعت بالفيلم".
فيلم "نادي الرجال السري" جاء في المركز الأول في الإيرادات أول أيام عرضه، بعد تحقيقه مليون و501 ألف و672 جنيها.
يذكر أن "نادي الرجال السري" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، غادة عادل، ماجد الكدواني، خالد الصاوي، وهو من تأليف أيمن وتار، ومن إخراج خالد الحلفاوي.
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