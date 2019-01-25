محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: تعاقدت الفنانة منة فضالي على بطولة فيلم كويتي بعنوان "مفلح باشا" ويشاركها بطولته الفنان أحمد رزق، الفيلم من إنتاج الفنان نايف الراشد. ونشرت منة صورة عبر حسابها الرسمي "انستجرام" وعلقت على الصورة قائلة: "دعواتكم فيلم مفلح باشا، انتظرونا". يذكر أن منه فضالي انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم "براءة ريا وسكينة"، ويشاركها البطولة الفنانة وفاء عامر، حورية فرغلي، أشرف مصيلحى، شريف باهر، والفيلم من تأليف أحمد عاشور، ومن إخراج عبدالقادر الأطرش.

كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي تكشف عن مشاركتها في الفيلم الكويتي "مفلح باشا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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