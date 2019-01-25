ليلى علوي ويسرا وسعيد شيمي يصلون حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، قبل قليل، عددًا كبيرًا من نجوم الثقافة والمجتمع والفن لحضور حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية في دورتها الـ14.

يشهد الحفل حضور رجل الأعمال سميح ساويرس، رجل الأعمال نجيب ساويرس، الفنانة ليلى علوي، الفنانة يسرا، الفنان صبري فواز، الفنانة بسمة، مدير التصوير سعيد شيمي، المخرج أمير رمسيس، الفنان أحمد داوود، النقاد طارق الشناوي، السيناريست تامر حبيب.

كانت مؤسسة ساويرس أعلنت عن فتح باب التقديم للمسابقة، خلال الفترة من 17 يوليو حتى 26 أغسطس 2018، وشهدت الجائزة تفاعلًا واسعًا من قِبل الأدباء والكتاب من مختلف المجالات والفئات العمرية، إذ تلقت أمانة الجائزة هذا العام 615 عملًا أدبيًا، وقد تنوعت الأعمال حسب فروع الجائزة ما بين الرواية والمجموعات القصصية، والسيناريو السينمائي، والنص المسرحي، والنقد الأدبي.

يُذكر أنه تم الإعلان عن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو، في 5 يناير 2019.