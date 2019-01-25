مروان خوري لـ"الخليج 365": علاقتي بـ أنغام وأسماء المنور ممتازة وهذا ما ستشاهدونه في برنامج "الزمن الجميل"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 يناير 2019 09:02 مساءً - ينطلق في الأوّل من فبراير المقبل، عرض الحلقة الأولى من برنامج "الزمن الجميل" على شاشة أبو ظبي، التي تسعى لاكتشاف مواهب طربيّة جديدة، من خلال صيغة تقوم على الغناء لنجوم الزمن الجميل، أغانٍ طربيّة محفورة في الذاكرة، لاختيار مشترك بمواصفات خاصّة قادر على أداء مختلف الألوان الطربية.

البرنامج قد يبدو في ظاهره شبيهاً ببرامج اكتشاف المواهب، إلا أنّ المختلف فيه هو تخصّصه في المجال الطربي فحسب، مع لجنة التحكيم المؤلّفة من الفنانين مروان خوري وأنغام وأسماء المنور.

قبل أيام من انطلاق عروض أولى حلقات "الزمن الجميل"، "الخليج 365" التقت الفنان مروان خوري في دردشة عن البرنامج.



-انتهيتم من تصوير المرحلة الأولى من البرنامج، كم استغرق التصوير وماذا تخبرنا عن هذه المرحلة؟

صوّرنا على مدى 12 يوماً في أبو ظبي، 5 حلقات ضمن مرحلة تجارب الأداء، ستعرض مسجّلة على قناة أبو ظبي، قبل أن تنطلق مرحلة العروض المباشرة. المواهب مرّت على لجان فاحصة قبل أن تصل إلينا، وستشاهدون في الحلقات الأولى أكثر من مرحلة قبل التصفيات التي سيخوضها المشتركون في الحلقات المباشرة.



-البرنامج يعنى تحديداً باللون الطربي، ما مدى إقبال الشباب على هذا اللون؟

كان ثمّة إقبال شديد، وقد استقبلنا مئات المشتركين، خضعوا لاختبارات أوّليّة، ومرّوا بعدّة مراحل، وبقي في التصفيات عشرة مشتركين يتنافسون على المركز الأوّل.



-ماذا عن جنسيات المشتركين ؟

البرنامج يضمّ مشتركين من كافّة الجنسيات، لكنّي اليوم لا أستطيع أن أعطي الكثير من التفاصيل عن البرنامج بانتظار عرض أولى حلقاته.



-اختيار الأغاني هو لفناني الزمن الجميل، آخرهم الموسيقار الراحل ملحم بركات؟

نعم، وقد لفتني أن الكثير من المشتركين غنّوا له، كما غنّوا لوديع الصافي وعبد الوهاب وغيرهم.



-هل ثمّة من غنّى للسيدة فيروز، في ظل اعتراض ابنتها المخرجة ريما الرحباني على الغناء لها بحجّة حقوق الملكيّة الفكرية؟

نعم هناك مشتركون غنّوا للسيدة فيروز.



-في لجان التحكيم يتمّ توزيع الأدوار بين أعضاء اللجنة فأي دور يلعب مروان؟

الاختلاف في الآراء بين أعضاء اللجنة أمرٌ إيجابي، لكن بشكل عام ثمّة انسجام كبير بيننا، ونحن نسير على نفس الخط، وسوف يلاحظ المشاهدون هذا الأمر من الحلقات الأولى.



-من المتساهل في لجنة التحكيم ومن المتشدّد؟

أحياناً أكون أنا صاحب الرأي المتشدّد وأحياناً اكون المتساهل، لكن بالإجمال كلّنا متساهلون.



-ماذا عن معايير اختيار المشتركين، هل الصوت هو الأساس؟

لا الصوت وحده لا يكفي، بل ثمّة أهميّة لحضور المشترك على المسرح، وأدائه كلها عوامل تساهم في اختيار المشتركين.



-كيف تصف علاقتك بزميلتيك في اللجنة أنغام وأسماء المنوّر؟

العلاقة ممتازة، امام الكاميرا وخلف الكواليس، وهذا الأمر سيلمسه الجمهور من خلال انسجامنا كأعضاء لجنة تحكيم.



-هل مشاهدة لجان التحكيم على شاشة التلفزيون يختلف عن أن تكون أنتّ الحكم؟

بالطبع، فالأمر يتطلّب مسؤولية كبيرة، وجرأة أن تقول لا لمشترك يحلم بأن يصبح مطرباً. ليس الأمر بهذه السهولة، بل أحياناً ثمّة إحراج كبير لكن بالنهاية هذه قواعد اللعبة.

ويضيف "حاولت من خلال خبرتي أن أساعد المشتركين، أن أعطيهم ما يليق بقدراتهم الصوتية، ويبقى الاعتماد على موهبة المشترك وكيفية إبرازه لهذه الموهبة".



-هل ستقدّم لحناً للمشترك الفائز؟

نعم سأقدّم لحناً وسأدعمه أيضاً.



-البرنامج يعرض على قناة خليجية، فما سبب غياب العنصر الخليجي من لجنة التحكيم؟

لا أعرف، هذا الأمر يعود إلى الجهة المنتجة، لكن بشكل عام لن يغيب العنصر الخليجي عن الحلقات المباشرة، التي سيحلّ عليها ضيوف فنانون من كل الدول العربية.



-لو كنت أنت المشترك في البرنامج، أي فنان كنت ستختار أن تغنّي له؟

(يجيب من دون تردّد) عبد الوهاب.



-البرنامج سيعرض بعد أيام، قبل مدة وجيزة من برنامج "أرابز غوت تالنت" الذي ستنطلق عروضه قريباً، هل تخشى من المنافسة؟

لا لست خائفاً، المنافسة دائماً موجودة، لكن في حالة البرنامج الموضوع مختلف لأنّ لكلّ منهما رؤية مختلفة تماماً وإن كانا يصبّان في خانة اكتشاف المواهب.



-منذ مدّة طويلة، لم نستمع إلى أغنية جديدة بصوتك ما السبب؟

انشغالي بتقديم البرامج جاء على حساب الغناء، اليوم لديّ مشروع لإطلاق أغنية جديدة بصوتي وهو الأهم بالنسبة لي.



-وماذا عن الشارات الرمضانية، هل ستكون حاضراً في ماراثون دراما رمضان 2019؟

لغاية اليوم لا يوجد أي مشروع بهذا الخصوص.

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بالصور: أنغام ومروان خوري وأسماء لمنور يكتشفون مواهب "الزمن الجميل"

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