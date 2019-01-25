سما المصري: خناقتي مع ريهام سعيد بسبب تيشرت محمد صلاح

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كتبت-إسراء البيهوني:
كشفت الراقصة الاستعراضية سما المصري، عن حقيقة الجدل الدائر بينها وبين الإعلامية ريهام سعيد، مشيرة إلى أنه بسبب قميص اللاعب المصري والعالمي محمد صلاح.قالت المصري في تصريحات خاصة لـ "الوفد": إن تصريحات الإعلامية الكويتية مي العيدان ليس لها أساس من الصحة، وسأزور الأراضي الكويتية قريبًا
لأثبت أنني لست على أي قائمة منع من الدخول.
يذكر أن الإعلامية "مي العيدان" كانت قد نشرت فيديو لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" حول وصول أنباء مؤكدة لها عن منع وزارة الداخليةالكويتية، سما المصري، من دخول البلاد بسبب فيديو الأبراج.
كشفت الراقصة الاستعراضية سما المصري، عن حقيقة الجدل الدائر بينها وبين الإعلامية ريهام سعيد، مشيرة إلى أنه بسبب قميص اللاعب المصري والعالمي محمد صلاح.
وحول منعها من دخول دولة الكويت،
يذكر أن الإعلامية "مي العيدان" كانت قد نشرت فيديو لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" حول وصول أنباء مؤكدة لها عن منع وزارة الداخليةالكويتية، سما المصري، من دخول البلاد بسبب فيديو الأبراج.
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