كتبت-إسراء البيهوني: هنأت الفنانة اللبنانية إليسا الفنان محمد حماقي بالنجاح الذي حققه أحدث ألبوماته "كل يوم من ده"، منذ طرحه أمس من خلال صفحتها الشخصية بموقع التغريدات الشهير "تويتر". خلال صفحتها الشخصية بموقع التغريدات الشهير "تويتر". وغردت إليسا قائلة: "عزيزي حماقي مبروك أنت بدأت عام 2019 بأفضل طريقة وبالتأكيد سيكون نجاحك ساحق". يذكر أن إليسا كانت قد شاركت حماقي لجنة تحكيم الموسم الرابع من برنامج "ذا فويس" لاكتشاف المواهب الغنائية.



كانت هذه تفاصيل خبر إليسا لحماقي عن ألبومه الجديد: نجاحك ساحق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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