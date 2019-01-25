نسرين أمين تشارك الجمهور لحظة انتظار "السوشي"

الفنانة نسرين أمين كتبت-إسراء البيهوني: شاركت الفنانة نسرين أمين متابعيها بصورة جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وخطفت الأنظار بإطلالتها الشتوية وتصفيفة شعرها، وأعرب العديد من جمهورها عن إعجابهم بالصورة من خلال خاصية التعليقات.

وكتبت "أمين" على الصورة قائلة:"لحظة انتظار السوشي"، وظهرت عن إعجابهم بالصورة من خلال خاصية التعليقات.وكتبت "أمين" على الصورة قائلة:"لحظة انتظار السوشي"، وظهرتوهي ترتدي بالطو رمادي اللون وماكياج بسيط، ما أبرز تميز إطلالتها وصفاء وجهها. يذكر أن نسرين أمين بدأت تصوير ثاني أجزاء فيلم "ولاد رزق"، ويشاركها البطولة كل من أحمد عز وأحمد الفيشاوي وعمرو يوسف وآخرون.



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