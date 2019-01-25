- 1/2
- 2/2
كشفت النجمة ليلى علوي من خلال صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، عن أغنيتها المفضلة من أحدث ألبومات الفنان محمدحماقي "كل يوم منده"، والذي تم طرحه أمس الخميس، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".
وعلقت"علوي" من خلال "الستوري" الخاص بها عن أغنية "اللي أنا مجنونها" قائلة: "الاغنيةدي سمعتها من ناس صحابي اتدلعت بيها قوي وبجد أغنية جميلة مبروك الالبوم".
يذكر أن حماقي كان قد طرح ألبومه الجديد بالأمس وأعرب العديد من جمهوره عن إعجابهمبالألبوم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طرح ألبومه الجديد.. ليلى علوي توجه رسالة لـ حماقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.