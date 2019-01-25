بعد طرح ألبومه الجديد.. ليلى علوي توجه رسالة لـ حماقي

كتبت-إسراء البيهوني:

كشفت النجمة ليلى علوي من خلال صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، عن أغنيتها المفضلة من أحدث ألبومات الفنان محمدحماقي "كل يوم من

ده"، والذي تم طرحه أمس الخميس، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

وعلقت"علوي" من خلال "الستوري" الخاص بها عن أغنية "اللي أنا مجنونها" قائلة: "الاغنيةدي سمعتها من ناس صحابي اتدلعت بيها قوي وبجد أغنية جميلة مبروك الالبوم".

يذكر أن حماقي كان قد طرح ألبومه الجديد بالأمس وأعرب العديد من جمهوره عن إعجابهمبالألبوم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.