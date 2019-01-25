بعد طرحه بـ48 ساعة.. محمد حماقى يحطم الأرقام القياسية على اليوتيوب

كتبت ـ بوسى عبدالجواد:

احتل المطرب محمد حماقى بألبومه الجديد، «كل يوم من ده» صدارة موقع الفيديوهات «اليوتيوب»، الذى طرحه الخميس الماضى.. تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمنهم أمير طعيمة وأيمن بهجت قمر وتامر حسين وخالد تاج ونادر عبدالله وعمرو مصطفى وشريف تاج وتامر على ومحمد يحيى وتميم وتوما ونادر حمدى ورامى سمير.

وعقب طرح الألبوم بوقت قصير على «اليوتيوب» حققت

عدد من الأغانى مشاهدات عالية، إذ كسرت أغنية «صور» حاجز الـ40 الف مشاهدة خلال الساعات الأولى لطرح الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقى ومكساج تميم جيتار.

حماقى قرر من خلال ألبومه الجديد الذى يضم «20» أغنية، ان يكسر حاجز كم الأغانى التى يضمها أى ألبوم وهو

الرقم الذى اعتبره الجمهور كبيرا، بعد غيابه اكثر من «3 سنوات» عن الساحة الغنائية، حيث كان آخر ألبوماته «عمره ما يغيب» الذى طرحه فى أواخر صيف 2015.

الألبوم يضم أغانى «يا زلزال» و«كل يوم من ده» و«ليلى» و«عيونه سهرانة» و«صور» و«أعمل إيه» و«بقيت معاه» و«ياغربة» و«البداية» و«يا ستار»، أما الجانب الثانى فيتضمن أغانى «قدام الناس» و«كفاية حلول وسط» و«راضينى» و«راسمك فى خيالى» و«لا عتاب ولا حيرة» و«الحكاية حكايتنا» و«عاش من شافك» و«خلينا زى ما حنا» و«قالوا عنك» و«خدنى إليك».