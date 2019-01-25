نسرين طافش تدخل السينما المصرية من «نادى الرجال السرى»

كتبت - بوسى عبدالجواد:

تبدأ الفنانة السورية نسرين طافش أولى محطاتها الفنية فى مصر، أملًا فى تحقيق حلمها التى لطالما كانت تسعى إليه، بعد سلسلة من الأعمال الدرامية السورية التى قدمتها ونالت استحسان الجمهور والنقاد.

تعيش طافش حالة من الترقب فى انتظار رد فعل الجمهور المصرى على شخصية «فريدة» التى تجسدها فى فيلم «نادى الرجال السرى» بطولة كريم عبدالعزيز، وغادة عادل، التى تدخل من بابه عالم السينما المصرية التى سعى لدخولها العديد من كبار فناني الوطن العربى، والذى طُرح مؤخرًا فى دور العرض السينمائية.

وقد أعربت «طافش» عن سعادتها بالعمل مع الفنان

كريم عبدالعزيز، والمخرج خالد الحلفاوى فى الفيلم، متمنية أن يلقى دورها إعجاب الجمهور لتواصل مسيرتها الفنية التى بدأتها من موطنها سوريا.

وكشفت طافش أنها تجسد فى الفيلم دور «فريدة»، حيث تدور أحداث العمل فى إطار من الفانتازيا حول شخصية طبيب، يعانى من مشاكل فى حياته الأسرية، منها الفتور العاطفى، ما يجعله يلجأ لطبيب نفسى، بنادى الرجال السرى الذى يشجع الرجال على خيانة زوجاتهم.

يعد الفيلم أولى بطولات طافش السينمائية، لكن ليس الظهور الأول

لها فى مصر، إذ بدأت ظهورها الأول فى الدراما المصرية فى الحكاية الثانية من مسلسل «ألف ليلة وليلة»، بطولة شريف منير ونيكول سابا وأمير كرارة، وتأليف محمد ناير وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

يذكر أن «نادى الرجال السرى» بطولة كريم عبدالعزيز، وغادة عادل، وماجد الكدوانى، وبيومى فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوى.

وتعتبر «طافش» فنانة متعددة المواهب، إذ كشفت مؤخرًا عن موهبتها الغنائية بجانب قدراتها التمثيلية، حيث قدمت أغانى متفردة «متغير على» و«123 حبيبى» و«إلا معك».

لم تُعد «نسرين» وجهًا جديدًا على الجمهور المصرى، فقد عرفها من خلال المسلسلات السورية التى شاركت فيها منها «هولاكو»، «ربيع قرطبة»، «التغريبة الفلسطينية»، ويعتبر مسلسل «صبايا» أولى انطلاقاتها الفنية فى الوطن العربى.