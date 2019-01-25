بالفيديو..Glass يحصد 40 مليون دولار في أول أسابيع عرضه

كتبت-إسراء البيهوني:

حقق فيلم الرعب والخيال العلمي "Glass" إيرادات وصلت إلى 40 مليون دولار في شبابيك التذاكر العالمية خلال أول أسابيع عرضه.



والجدير بالذكر أن "Glass" هو الجزء الجديد من ثلاثية المخرج العالمي أم

نايت شاميليان، والذي حصد نجاحًا كبيرًا على الفيلمين السابقين Unbreakable و Split.



وتدور أحداث الفيلم حول الثلاثة شخصيات الرئيسية على مدار الفيلمين السابقين وهما كل

من إليجا برايس ودايفيد دان وباري وتحليل شخصياتهم داخل مستشفى الأمراض العقلية والتي تشرفهم على حالتهم دكتور إيلي ستابل.



والفيلم من بطولة كل من صامويل إل جاكسون، سارة بولسون، بروس ويليس، جيمس ماكوي، وانيا تايلور جوي، ومن تأليف وإخراج أم نايت شاميليان.