بالفيديو..Glass يحصد 40 مليون دولار في أول أسابيع عرضه

حقق فيلم الرعب والخيال العلمي "Glass" إيرادات وصلت إلى 40 مليون دولار في شبابيك التذاكر العالمية خلال أول أسابيع عرضه.
نايت شاميليان، والذي حصد نجاحًا كبيرًا على الفيلمين السابقين Unbreakable و Split.
والجدير بالذكر أن "Glass" هو الجزء الجديد من ثلاثية المخرج العالمي أم
وتدور أحداث الفيلم حول الثلاثة شخصيات الرئيسية على مدار الفيلمين السابقين وهما كل
والفيلم من بطولة كل من صامويل إل جاكسون، سارة بولسون، بروس ويليس، جيمس ماكوي، وانيا تايلور جوي، ومن تأليف وإخراج أم نايت شاميليان.
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