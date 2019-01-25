دنيا سمير غانم تحتفل بوصول متابعيها لـ7 ملايين

الفنانة دنيا سمير غانم كتبت-إسراء البيهوني: احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم من خلال صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، بوصول متابعيها إلى 7 ملايين متابع. يذكر أن آخر أعمال دنيا كانت من خلال مسلسلها الكوميدي "في ال لالا لاند" الذي شاركت به في ماراثون رمضان الدرامي عام 2017، وشاركها البطولة كل من سمير غانم، عماد رشاد، محمد ثروت، حمدي الميرغني، شيماء سيف، محمد سلام وآخرين.



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