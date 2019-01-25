شمس الكويتية الجرأة تليق بها.. فكفوا عن انتقادها

ميرنا وليد - بيروت - تثير الفنانة شمس الكويتية الجدل بكل تحركاتها وآرائها بشكل دائم خصوصاً مؤخراً بسبب إرتدائها فستانًا قصيراً، وتقديمها لوصلة رقص في أحد الأعراس.
وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي إلتقط لشمس، وانتقدها عدد كبير من الناس معربين عن غضبهم الشديد من تصرفها، وإعتبر المتابعون أن مثل هذه الملابس المثيرة والرقص لا تتماشى مع عادات وتقاليد المجتمع العربي، فضلًا عن أن البعض أكد أن هذا الفستان لا يتناسب مع جسمها تمامًا ويبرز عيوبه.
الحقيقة ان شمس من أكثر الفنانات جرأة وذكاء ومن المعروف انها متحررة من كل القيود والعقد النفسية وهذا ما يظهر في كل اطلالة اعلامية لها، وهذه المرأة التي تحب الحياة حرة بما تظهر به وما تقدمه ولهم حرية التقبل.
شمس امرأة مثيرة نعم لكن الاثارة تليق بها وبشخصيتها.
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