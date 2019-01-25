فلة الجزائرية إعتزلت الفن لشهر واحد ومُنعت من دخول مصر.. وإعترفت بعلاقتها بـ الشاب خالد

ميرنا وليد - بيروت - ولدت ​فلة الجزائرية​ في 23 نيسان/أبريل عام 1961 في العاصمة الفرنسية، باريس. إسمها الحقيقي فلة عبابسة، وهي من أسرة فنانين فوالدها عبد الحميد عبابسة كان من الفنانين الذين يؤدون الأغنية الصحراوية الجزائرية، ولها شقيقة تغني العاصمي الجزائري وإسمها نعيمة عبابسة.

سُميت بـ فلة الجزائرية نسبة الى أنها من الجزائر، فإرتبط إسم بلدها بإسمها كنوع من التعريف.

أعمالها

أصدرت فلة الجزائرية خلال مسيرتها 6 ألبومات : الاول كانت سنة 1993 وحمل اسم "منور حينا" ، في 2001 اصدرت البوم "تشكرات"، في 2003 اصدرت البوم "بدر 14" في 2005 اصدرت "اهل المغنى" في 2007 البوم "لما رأيتو" وختامها كان مع البوم "يا مسافر للجفا" الذي اطلقته عام 2009.

تزوجت في عمر صغير وارتبطت برجال كثر

تزوّجت فلة الجزائرية للمرة الأولى وهي في عمر الـ16 سنة فقط، وأنجبت من زوجها الأول ابنتها التي اسمتها " سعيدة"، وعاشت معه في المملكة المتحدة حيث كانت تعمل كمغنية في الإذاعات البريطانية. علاقتها بزوجها لم تدم كثيرا فانفصلت عنه وعادت إلى الجزائر وانضمت الى فرقة والدها.

ارتبطت بلاعب منتخب الزمالك السابق جمال عبد الحميد، وتزوجت من رجل أعمال كويتي جعلها تبتعد عن الفن نزولا عند رغبته لكن بعد فترة حصلت على الطلاق وعادت إلى الفن لتصدر عام 2001 البوم " تشكرات" الذي حقق لها انتشارا واسعا في العالم العربي.

اعترفت بعلاقة حب جمعتها ب​الشاب خالد​

اعترفت فلة الجزائرية في احدى المقابلات التي قامت بها في بداية العام 2019 انها كانت على علاقة حب مع الفنان الشاب خالد في احدى المراحل من حياتها ووصفته بكلمات جميلة. من جهته انكر الشاب خالد الموضوع ونشر صورة مع زوجته التي وصفها بأنها حبه الاول والاخير.

فلة الجزائرية منعت من دخول مصر بسبب تورطها في قضية آداب

في عام 1996 حكم على فلة الجزائرية بالسجن 3 سنوات في مصر، وتم ترحيلها على إثرها لتورطها في قضية "آداب" تحمل رقم 4275 جنح مدينة نصر، ووضع اسمها على لائحة الاشخاص الممنوعين من دخول البلاد.

حاولت عام 2011 العودة الى مصر، الا أن الوضع كان اصعب مما تخيلت فتم احتجازها في المطار، ورغم محاولاتها في الدخول عبر التحدث مع مسؤولين في دار الأوبرا، لكن لم يستطع احد ان يساعدها في شطب اسمها عن لائحة الممنوعين، من دخول الاراضي المصرية.

خلافات بالجملة أبرزها مع ​أصالة​ ولطيفة

فلة الجزائرية شخصية قوية لا تحب ان تسكت عن ما لا يعجبها وتواجه ولا تخاف، فوقعت في العديد من المشاكل والخلافات منها معمدير عام شركة "​روتانا​" ​سالم الهندي​والذي فسخ على أثره العقد بينهما، بحجة أنها لا تحقق مبيعات للشركة ما رفضته هي بالطبع.

أضف الى ذلك خلافها مع الفنانة ​لطيفة التونسية​، بعد قضيتها في مصر واتهامها بممارسة أمور مخلة بالاداب، والذي تسبب بمنعها من دخول مصر، الا انهما تصالحتا في بداية عام 2019 وكانت عرابة الصلح الفنانة اللبنانية هيفا وهبي. خلافها مع أصالة إنتهى بالصلح، وكان سببه انتقاد اصالة بشكل لاذع للكليب الذي جمعها بزين شاكر ووصفته بأنه اسوأ صباح في حياتها وبعدها اعتذرت اصالة منها فبادلتها فلة الجزائرية وعزتها عندما توفي أخوها ايهم.

ا عتزلت الفن وعادت بعد شهر

في مارس 2018 أعلنت فلة الجزائرية قراراً صدم محبيها وهو اعتزالها الفن وذلك خلال بث مباشر عبر قناة النهار الجزائرية . وقالت خلال البث إنها اتخذت قرار الاعتزال بسبب ما وصفته بالمشاكل الفنية المظلمة التي عاشتها وقالت انها كانت تتألم بسبب الإقصاء والتهميش اللذين يمارسان ضدها في بلادها وطلبت من جمهورها ان يسامحها وهي تبكي. هذا الاعتزال لم يدم الا شهرا واحدا فقط ففي أبريل 2018 أعلنت عن تراجعها عن قرار الاعتزال مؤكدة ان الظروف في تلك الفترة هي التي جعلتها تتخذ هذا القرار وعادت الى ممارستها مهنتها كالسابق.