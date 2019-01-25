كريم عبدالعزيز يحتفل بـ"نادي الرجال السري" في الكويت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حضر الفنان المصري كريم عبدالعزيز وفريق عمل فيلمه الجديد "نادي الرجال السرّي" عرض الفيلم في الكويت وسط تفاعل وحضور جماهيري كبير.

وعقد عبدالعزيز مؤتمراً صحفياً تحدّث فيه إلى وسائل الإعلام الكويتية عن كواليس تصوير الفيلم، برفقة منتج العمل وائل عبدالله، والموزع السينمائي هشام الغانم، رئيس الشركة العالمية لتوزيع الأفلام.





وبدأ عرض الفيلم، الأربعاء، في دور العرض بمصر والوطن العربي.

ويعرض "نادي الرجال السرّي" حالياً في عدد من البلدان العربية منها، المملكة العربية السعودية، والإمارات إذ طُرِح في جميع دور العرض بكل من دبي، أبوظبي، والشارقة، كما يجري عرض الفيلم في الكويت، البحرين، سلطنة عمان، الأردن، سوريا، لبنان، العراق، تونس، المغرب، فلسطين، والسودان.

الفيلم بطولة كريم عبدالعزيز، غادة عادل، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، ونسرين طافش، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة "أوسكار" للتوزيع ودور العرض للمنتجين لؤي عبدالله ووائل عبدالله. وتدور أحداثه في إطار كوميدي.