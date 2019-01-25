Jan 25, 2019
يستعد الفنان ماهر لطرح اغنية جديدة بعنوان “انت هيّ” قريباً جداً.
وعلمنا ان الاغنية ستصدر بعد اسبوع من الآن وهي أغنية عاطفية بإمتياز ايقاعها سريع وحماسي تناسب أجواء السهر والحفلات.
وأحب ماهر ان يهدي محبيه هذا العمل بمناسبة عيد الحب الذي يصادف في 14 شباط/فبراير المقبل.
ماهر خضع لجلسة تصوير خاصة حيث سيطل بصورة مختلفة وجديدة على جمهوره.
ايضاً علمنا ان الاغنية سيصورها ماهر على طريقة الفيديو بعد اصدارها بفترة قصيرة حيث تم وضع فكرة جديدة ومبتكرة لها ولكن لم يتم تحديد اسم المخرج حتى الآن.
من جهة اخرى، يلتقي ماهر ابناء منطقته حاصبيا بحفل فني سيحييه يوم الاربعاء 13 شباط في نبع البحصاصة – الحاصباني، وطبعاً سيغني جديدَه على المسرح اضافة الى باقة منوعة من أجمل وأشهر الاغنيات وسيستمتع عشاق السهر بسهرة استثنائية ستمتد حتى ساعات الصباح الاولى.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص- لمن سيقول ماهر “إنتِ هيّ” في عيد الحب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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