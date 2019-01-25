الفنانة نيللي كريم تبدأ التحضير لمسلسلها الجديد

بدأت الفنانة نيللى كريم التحضير لمسلسل درامى جديد، ينتمى إلى أعمال التشويق الكوميدى. وقررت نيللى كريم الاعتماد على مؤلفى مسلسل "الرحلة" أحمد وائل وعمرو الدالى بعد أن حققا نجاحا كبيرًا فى موسم رمضان الماضى.

نيللى لجأت لهما لكتابة العمل بسبب انشغال المؤلف أيمن مدحت بعمل فنى آخر، ولكنها قررت فى الوقت نفسه التعاون مجددًا مع شقيقه المخرج أحمد مدحت فى هذا المسلسل الذى لم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن، حيث بدأت كتابة الحلقات الأولى من العمل أمس الأول بعد أن تعاقدت معهم شركة "العدل جروب" المنتجة للعمل.

وتقدم نيللى كريم خلال العمل شخصية كوميدية تقوم بالعديد من المغامرات خلال المسلسل لتبتعد ولأول مرة عن الأعمال الجادة، ومن المقرر أن تجمع جلسات عمل بين نيللى كريم والشركة المنتجة والمخرج أحمد مدحت للاستقرار على الأبطال فور انتهاء ورشة الكتابة من الـ10 حلقات الأولى واتضاح الخطوط الدرامية لكل شخصية.

ولم تعلن الشركة المنتجة أو نيللى كريم عن موعد عرض المسلسل حتى الآن وهل سيشارك فى السباق الرمضانى من عدمه، حيث كشفت مصادر من داخل الشركة عن أنه فى حال خروج المسلسل من السباق الرمضانى فسيتم زيادة عدد حلقاته إلى 45 حلقة.

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