شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور السعودى يعبر عن سعادته بإحياء ماريا كارى أولى حفلاتها بالمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى الفنانة الأمريكية ماريا كارى حفلًا غنائياً لأول مرة فى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، يوم الخميس 31 من يناير الحالى، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة السعودية الدولية للجولف.

كما ستشهد المملكة العربية السعودية احتفالات موسيقية لفنانين عالميين لأول مرة فى المملكة، حيث ستستضيف فى الأول من فبراير المقبل حفلاً موسيقياً للمغنية الإماراتية بلقيس والمغنى الجاميكى شون بول.

وعبر مغردون سعوديون عن سعادتهم بتواجد النجمة الأمريكية ماريا كارى على أراضى المملكة، للاستمتاع بفنها، حيث عبرت ريم عن سعادتها بإقامة حفل المغنية الأمريكية قائلةً: "بتنور جدة".



ريم

وقال آخر معلقاً على خبر تواجد المطربة الأمريكية بالمملكة: "من أجمل الأصوات النسائية ماريا كارى".



السعد

أما بدور المطيرى فعلقت بقولها: "الحين نص الشعب ماكان يعرفها بس بعد مابتجي عادى يطلعون لها فانزات من عندنا بعد شوى".



بدور المطيرى

مغرد آخر علق قائلاً: "ماريا كارى أحد أعظم المغنيات فى تاريخ أمريكا والعالم ويكفيها فخر أنها غنت مع أعظم مغنية ويتنى هيوستن، وأغنيتهم من الأغانى الأسطورية فى تاريخ الفن".



