شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائيات النجوم فى دراما رمضان 2019.. أبرزها الزعيم عادل إمام ونيكول سابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبارات عديدة يضعها كل نجم فى حسبانه عند اختيار البطل الذى يقف أمامه أهمها "الكيمياء" التى تجمع بينهما فى كواليس التصوير، ويلجأ أغلبهم إلى اختيار نجم سبق أن شاركه أعمالا سابقة وحققا سويا نجاحًا سواء فى السينما أو الدراما، ويشهد الماراثون الرمضانى العديد من الثنائيات نلقى الضوء عليها فى السطور التالية...

فتحى عبد الوهاب وياسمين عبد العزيز

يشارك فتحى عبد الوهاب الفنانة ياسمين عبد العزيز بطولة مسلسل "الملكة" فى ثانى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، إخراج حسام على، بطولة أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم وهند عبد الحليم.

وتبتعد ياسمين هذا العام عن الكوميديا هذا العام، حيث تظهر فى شخصية مهندسة تتعرض لكثير من المواقف، حيث تجسد دور سيدة متزوجة من ضابط شرطة ولديها ولد وبنت خلال الأحداث، وتدور الأحداث فى إطار درامى اجتماعى مشوق.

أمير كرارة ويسرا اللوزى

يلتقى النجم أمير كرارة الفنانة يسرا اللوزى فى مسلسل "كلبش 3" لعرضه فى شهر رمضان 2019 إذ يعد من أبرز وأضخم مسلسلات هذا العام، ويتم تقديم جزء ثالث منه بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزآن الأول والثانى.

"كلبش 3" بطولة هيثم أحمد زكى وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد صلاح حسنى وأشرف زكى وأحمد حلاوة، هالة فاخر ومحمود البزاوى دينا فؤاد ريم مصطفى ومحمد لطفى وريم مصطفى وضياء عبد الخالق وانتصار، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

كان أمير كرارة ويسرا اللوزى قد تعاونا فى الجزء الثانى من مسلسل "لحظات حرجة"، عام 2010 .

مى عز الدين ومحمد أنور

ويشارك محمد أنور فى بطولة مسلسل "البرنسيسة بيسة" الذى تخوض بطولته الفنانة مى عز الدين والمقرر عرضه بالسباق الرمضانى المقبل، وتؤدى خلاله دور فتاة شعبية.

المسلسل يكتبه مصطفى عمر وفاروق هاشم ويخرجه أكرم فريد وتنتجه شركة "سينرجى" بطولة سوسن بدر، إيمان السيد، حسام داغر، سليمان عيد، سامى مغاورى.

عادل إمام ونيكول سابا

ويعود الزعيم عادل إمام إلى الفنانة نيكول سابا وتلعب دور فتاة يقع فى غرامها من خلال مسلسل "فالنتينو"بعد 15 عاما من فيلم "التجربة الدنماركية".

ويظهر الزعيم فى أحداث العمل متزوجا من دلال عبد العزيز وله 3 أبناء، ويمتلك هو وزوجته مجموعة مدارس "إنترناشيونال"، ومع الأحداث يتزوج مرة أخرى من امرأة تصغره بسنوات – نيكول سابا - وتنشب خلافات بينه وبين زوجته وتتطور الأحداث.

السقا وإنجى المقدم

يواجه النجم أحمد السقا الفنانة إنجى المقدم فى مسلسل "ولد الغلابة" وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى فى صعيد مصر لكن يبتعد السقا فى العمل الجديد عن فكرة الثأر أو تجارة السلاح وهى النوعية التى اعتمدت الدراما التليفزيونية على مناقشتها فى الفترة الأخيرة عن الصعيد وفضل العودة بقصة جديدة ومختلفة تقدم لأول مرة دون أن تخلو المشاهد من الأكشن وهو ما وجده فى سيناريو أيمن سلامة.

ويعود السقا لإنجى المقدم بعد 4 أعوام منذ أن قدما سويا مسلسل "ذهاب وعودة" .

ياسر جلال وحنان مطاوع

ويتعاون ياسر جلال مع حنان مطاوع فى مسلسله الجديد "لمس أكتاف" ويظهر جلال ضمن أحداث العمل فى دور مصارع سابق، وستكون مشاهد الأكشن بالحلقات مستوحاة من مباريات وحركات المصارعة، ويظهر بطل العمل فى بعض المشاهد فى مرحلة الشباب والمراهقة وهو يلعب مباريات المصارعة، وتكشف أحداث العمل الكثير من عناصر المفاجأة والإثارة.

وجمعت العديد من الأعمال الدرامية ، ياسر جلال وحنان مطاوع منها مسلسل "دهشة" للنجم يحيى الفخرانى، و"آخر أيام الحب" بطولة سلاف فواخرجى .

إيمى سمير غانم وحمدى الميرغنى

وتستعين إيمى سمير غانم بحمدى الميرغنى فى بطولة مسلسل "سوبر ماريو" ويعد أولى بطولاتها المطلقة فى التليفزيون، بعد أن تعاونت مع أختها دنيا فى «نيلى وشريهان» وزوجها حسن الرداد فى «عزمى وأشجان» و«حق ميت».

أكرم حسنى وشيرى عادل

وتم ترشيح الفنانة شيرى عادل لتقديم دور البطولة النسائية أمام الفنان أكرم حسنى، فى أول تعاون بينهما من خلال مسلسل "اسمه إيه" المقرر تصويره خلال يناير المقبل، ليخوض به سباق الدراما الرمضانى لعام 2019.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى حول شخص يتعرض للكثير من المشاكل خلال حياته اليومية، الأمر الذى يجعله يغيّر اسمه بحثًا عن الهروب من هذه العواقب.