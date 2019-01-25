شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عيد: انتهينا من تسجيل ألبوم كايروكى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "يخربيتك يا كيف ويخربيت معرفتك، صحيح دمك خفيف بس يا ريتني ما عرفتك".. مرت سنة ونصف تقريبًا على هذه الكلمات من إحدى أشهر أغنيات ألبوم كايروكي الأخير "نقطة بيضا"، والذى ضم في جعبته 11 أغنية، منها ثلاثة دويتوهات جمعت الفرقة مع طارق الشيخ ووائل الفشنى وعبد الرحمن رشدى، وأغنية ريمكس لأغنية الألبوم الرئيسية وأغنية رومانسية خاصة بعنوان "ليلى"، ويبدو أن الوقت قد حان أخيرًا للتجديد من وجهة نظر كايروكى، والتى قررت أن يحمل عام 2019 عنوان انطلاقتها الغنائية الجديدة بمشروع ألبوم جديد تغير خلاله جلدها الموسيقى "قليلًا".

فكشف أمير عيد، فوكال الفرقة، عن انشغال كايروكى فى الوقت الحالى بوضع لمساتها الموسيقية الأخيرة على ألبومها المنتظر والذى لم تستقر بعد على اسمه النهائى، ولكن تم الانتهاء فعليًا من تسجيل كافة أغانيه، ومن المحتمل أن يضم هذه المرة 8 أغنيات، منوهًا إلى سعى الفرقة الاتجاه لاختيار اسم له يعبر عما فيه ولا يشترط أن يكون اسم أغنية يتضمنها، ومن المقرر ظهوره للنور قريبًا جدًا، بشكل مبدئى خلال شهر مارس المقبل.