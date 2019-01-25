شكرا لقرائتكم خبر عن طلاق بـ 520 مليون دولار.. جورج كلونى يوضح حقيقة انفصاله عن أمل علم الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى نجم هوليوود، الممثل جورج كلونى، الأنباء التى ترددت مؤخراً حول انفصاله عن زوجته المحامية الحقوقية أمل علم الدين، فى طلاق ثمين بلغ سعره 520 مليون دولار.



جورج كلونى وأمل علم الدين

وتناقلت العديد من الصحف خبر الانفصال، بعد أن نشرها موقع RadarOnline وفقاً لمصدر خاص بهم، الذى قال أن كلونى يستعد للحصول على طلاق بقيمة 520 مليون دولار من زوجته أمل كلونى، بعد شجار نشأ بينهما، تركت على إثره الزوجة المنزل الذى تقيم فيه مع كلونى، وذهبت إلى منزلها فى الجزيرة الإيطالية سردينيا مع طفليها ألكسندر وإيلا التوأم، البالغ عمرهما عام واحد، بعدما كان يريد كلونى أن يتمتعا سوياً بالمنزل الجديد، وعندما اتصل النجم بزوجته ليخبرها رغبته فى رؤية أطفاله، أخبرته أنه إذا جاء، سيضطر إلى البقاء فى بيت الضيافة.

لكن قال الممثل القدير لموقع Hollywood Life أن القصة التى ذكرها هذا الموقع، ونقلتها العديد من وسائل الإعلام، ليست سوى قصة ملفقة وخالية من الصحة، ولا وجود لطلاق بينه وبين زوجته أمل علم الدين.