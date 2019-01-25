إدوارد يهنئ صلاح عبدالله بعيد ميلاده (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان إدوارد عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعه والفنان الكبير صلاح عبدالله يهنئه فيها بعيد ميلاده. وكتب إدوارد في تعليقه على الصورة: "كل سنة وإنت طيب يا راجل يا طيب، حبيبي يا عم صلاح". يُذكر أن الفنان صلاح عبدالله -المولود يوم 25 يناير 1955- يحتفل اليوم بعيد ميلاده الرابع والستين.

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