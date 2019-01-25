ليلى علوي ترأس "لجنة تحكيم" مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن تشكيل لجنتي تحكيم مسابقتي الفيلم الطويل والقصير، خلال الدورة الثالثة للمهرجان والتي ستعقد في الفترة من 20 إلى 26 فبراير المقبل.

وقالت المخرجة هالة جلال، المدير الفني للمهرجان، إن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل ترأستها النجمة المصرية ليلي علوي، والتي سبق لها رئاسة وعضوية لجان التحكيم في مهرجانات دولية منها مهرجان أبو ظبي لأفلام البيئة وقرطاج في تونس، ودمشق في سوريا والقاهرة السينمائي.

وأضافت "هالة": تضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل في عضويتها المنتج الفرنسي الشهير جاك بيدو، وإلياس خلاط مؤسس رئيس مهرجان طرابلس السينمائي من لبنان، والمنتجة الهولندية إليس دريزين، وسعاد حسين المدير السابق لبرنامج السينما بالمنظمة الفرانكفونية من جيبوتي.

وأوضحت أن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير ترأسها المخرجة الفرنسية جوليا ميرزوفا، وتضم في عضويتها النجمة المصرية يسرا اللوزي والمخرج الأردني يحيى العبد الله.

وأصدرت إدارة مهرجان أسوان مؤخرا بوستر دورتها الثالثة الذي قام بتصميمه الفنان السكندري هشام علي، ويعتمد البوستر على إبراز عدد من العناصر الهامة أولها شعار المهرجان وهو على شكل وجه امرأة، فالعنصر الأساسي في هذا البوستر يأتي كذلك عبارة عن وجه فتاة تبدو ملامحها كوجوه المصريات المحدثات بملامحهن المميزة، باستخدام مجموعة لونية تبرز عناصر ألوان البيئة في أسوان أبرزها لون المياه.

يذكر أن إدارة مهرجان أسوان السينمائي الدولي لسينما المرأة أعلنت أنها ستكرم خلال الدورة الثالثة الفنانة الكبيرة محسنة توفيق والنجمة منة شلبي، في حفل الافتتاح، و5 من الشخصيات النسائية اللاتي كان لهن اسهامات عديدة في عالم الفن السابع وهن مصممة التترات الشهيرة "نوال"، والمونتيرة الكبيرة "ليلي فهمي"، وخبراء الترجمة "عايدة" و"عزة" و"عبلة" أنيس عبيد أبناء رائد ترجمة الأفلام الأجنبية للغة العربية خلال حفل ختام الدورة الثالثة التي تقام بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ونقابة السينمائيين.