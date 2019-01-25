سبب انسحاب أحمد رزق من "تياترو مصر" وقصة استدعاء ولي أمر آيتن عامر.. تصريحات نجوم "الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

تتنافس البرامج التليفزيونية كل أسبوع على استضافة أشهر نجوم ونجمات الفن، للحديث عن أمور شخصية وفنية، تضمن الخروج بتصريحات جريئة، تحقق أعلى نسب مشاهدة. وفي السطور التالية، يستعرض "الخليج 365" أبرز 7 تصريحات لأهل الفن في البرامج الفنية خلال الأسبوع الماضي "حكاية شيماء سيف مع (السوشيال ميديا)، وآيتن عامر تحكي سبب حصولها على استدعاء ولي أمر من المدرسة، وأحمد رزق يكشف أسباب انسحابه من بطولة عروض (تياترو مصر)،.."

شيماء سيف

استضاف الفنان شريف منير وابنته "أسما"، في حلقة جديدة من برنامجهما "أنا وبنتي" المعروض على قناة ON E، الفنانة شيماء سيف، والتي تحدثت عن علاقتها بـ"السوشيال ميديا".

وقالت شيماء إن والدتها كانت تشكي من جلوسها الدائم على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم الجلوس معها، حتى تعلمت التعامل مع "السوشيال ميديا"، مضيفة "ماما بقت كل يوم تبعتلي على الجروب الصورة بتاعت العصافير ومعاها صباح الخير، هي هي نفس الصورة وتحطها في التعليقات على فيسبوك".

وتابعت "زوجي كمان بيستخدم السوشيال ميديا وممكن نقعد ماسكين موبايلاتنا ساعة من غير ما نتكلم وعادي مش بنتخانق، ساعات نقول لبعض خلاص بقى هنتفرج على فيلم فنسيب موبايلاتنا".

أحمد رزق

وحل الفنان أحمد رزق ضيفًا على برنامج "حفلة 11" الذي تقدمه المذيعة سمر يسري على قناة ON E، وكشف خلال الحلقة عن سبب انسحابه من عروض "تياترو مصر"، التي انضم لها بعدما تركها الفنان أشرف عبدالباقي وفرقته.

وقال رزق "أشرف عبدالباقي عمل تياترو مصر ونجحت وكسرت الدنيا، حصل خلاف مع الشركة المنتجة، وقرر ياخد المجموعة كلها اللي اكتشفهم وراح نقل في حتة تانية. الشركة المنتجة كلمتني أروح أعمل التجربة بعد أشرف".

وأضاف "الحقيقة مكنش عندي دراية إن فيه مشاكل وخلافات كبيرة، رُحت وكان عندي حلم إني أعمل العروض بشكل مختلف، قلت عايز أعمل حاجة غير اللي كان بيعملها أشرف مسرح بالشكل المسرحي مش اسكتشات، وده مش معناه إن اللي أشرف بيعمله اسكتشات".

وأشار إلى اتفاقه مع المنتج محمد عبدالحميد على التعاون مع المخرج خالد جلال والكاتب أحمد عبدالله، متابعًا "بعد شوية سمعنا عن المشاكل وقعدت مع المنتج، قلتله أنا مش طرف في المشكلة عشان اتحط في النص، وبعدها انسحب أستاذ خالد جلال ثم أحمد عبدالله، فاعتذرت".

أحمد جمال

أكد الفنان أحمد جمال أن طرح أغنيته "توكلنا على الله" في نفس توقيت إعلان خطوبته، لم يكن سوى مجرد صدفة.

وحكى في برنامج معكم الذي تقدمه المذيعة منى الشاذلي على قناة CBC، عن عروسه "ديانا"، قائلًا "العروسة سعودية أردنية، الأب سعودي والأم أردنية، عرفتها في دبي، كان عندي لقاء في راديو واتقابلنا هناك هي كانت وقتها بتشتغل مذيعة، اتكلمنا عادي، وعملت خدعة سألتها مخطوبة فقالتلي آه، وهي مش مخطوبة".

وأشار أنه عرف بعد ذلك أنها كانت مرتبكة، متابعًا "مكنتش عارفة ترد، ومش عايزة تدخل في دوشة معاكسات، وطلعت بتضحك عليا".

الشاب خالد

وقال مطرب الراي الشهير "الشاب خالد"، في برنامج "عين" على قناة الحياة، إنه انطلق من مصر أم الدنيا إلى العالمية، وتابع "بحب مصر من وأنا صغير مش من اليوم، كل ألبوماتي وتسجيل الكمنجات كنا بنسجلها في مصر".

خالد سليم

وحل الفنان خالد سليم ضيفًا على برنامج "عين" المعروض على قناة "الحياة"، وتحدث عن دراسته وأنه كان متفوقًا في مراحل التعليم المختلفة حتى أنهى "الثانوية العامة" والتحق بكلية التجارة جامعة القاهرة.

وقال "في كل مراحل الدراسة لغاية ثانوية عامة أهلي مدفعوش جنيه واحد على الدروس الخصوصية، لما دخلت تجارة عرفت معنى إن الواحد يدخل في مجال غير اللي بيحبه، وأول مرة أحس اني مقدرتش أنجح. في المدرسة كان فيه التزام حضور وغياب حاجات تخليني ملتزم اكتر".

وأشار إلى أن واحدة من ابنتيه تتمتع بصوت جيد، وتغني بشكل سليم "اتطمنت إن ودنها سليمة وصوتها حلو".

آيتن عامر

وفي حلقة جديدة من برنامج "قهوة أشرف"، المعروض على قناة الحياة ويقدمه الفنان أشرف عبدالباقي، قالت الفنانة آيتن عامر إنها حصلت على استدعاء ولي أمر من المدرسة، بسبب مشروع نفذته.

وأوضحت "عملت مشروع مرة في المدرسة، خدت بسببه استدعاء ولي أمر، أصحابي شافوا معايا ستيكرز، اشتريته بتلاتين قرش ولما سألوني قلتلهم ده من الغالي وبجيبه بأربعين قرش، بدأوا يطلبوا أشتريلهم، ولبست الكدبة والمديرة عرفت واتصلت بوالدتي قالتلها (بنتكم جاية تتعلم ولا تتاجر)".

حمادة هلال

واستضافت المذيعة رحمة خالد في برنامج "8 الصبح" على قناة DMC، الفنان حمادة هلال، والذي قال إنه ولد في الشرقية وعاش حتى عمر 13 عامًا في منطقة "الزاوية".

وعن اسمه الحقيقي "اسمي محمد عبدالفتاح عبدالعزيز، ودلعي كان حمادة، ولما أنتجلي المنتج الكبير طارق عبدالله صاحب شركة (هاي كواليتي) كان عندي 12 سنة وشاف إن لايق عليا اسم حمادة هلال".