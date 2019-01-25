بعد أن وصفتها بالقنبلة شيرين عبدالوهاب ترد على نادين نسيب نجيم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن سعادتها باختيار الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، لغناء تتر مسلسل «خمسة ونص»، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

شيرين عبدالوهاب، ردت على تغريدة نادين عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، قائلة: «اللبناني طول عمره عسل بأهله وإن شاء الله المسلسل ناجح بوجودك فيه».

وكانت نادين قد قالت في رسالتها لشيرين: «اللبناني منك حيطلع عسل يا قنبلة رمضان بحبك اوي حتنوري المسلسل».

وكانت شركة «الصباح إخوان»، أعلنت في وقت سابق عن غناء شيرين لشارة مسلسل “خمسة ونص”، الذي تقوم ببطولته الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، وستكون باللهجة اللبنانية، وتحمل اسم “يا بتفكر يا بتحس”، وهي من كلمات علي المولى، وألحان صلاح الكردي.

وكانت شيرين عبدالوهاب قد عبرت عن حماسها الكبير للتعاون مع شركة «صبّاح أخوان»، الشركة الرائدة في الوطن العربيّ، مُشيرة أنّ غنائها لشارة «خمسة ونص» ستكون خطوة مُختلفة في مشوارها وجديدة من حيث الإطار الفنيّ.

”خمسة ونص”، بطولة نادين نسيب نجيم، وقصي خولي، ومعتصم النهار، ومن إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة “الصباح ميديا”، هو مسلسل مأخوذ عن قصة أجنبية تجرى معالجتها لاستخراج مسلسل من 30 حلقة.