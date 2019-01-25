بعد تخليه عن العرش.. هل سيُطلق ملك ماليزيا السابق زوجته الروسية؟

متابعة بتجــــــــــــــرد: بعد الزواج الأسطوري للملك الماليزي السابق سلطان محمد الخامس من عارضة أزياء روسية تصغره بحوالي 25 عاماً في شهر تشرين الثاني، أفادت بعض التقارير بأن الثنائي على وشك الطلاق، وذلك بعد شهرين فقط من عقد قرانه.

ولكن والد العروس نفى هذه الأخبار، إذ قال لوسائل إعلام روسية: “هذا كلام فارغ. أنا لا أطلع على التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنني كنت سأكون أول من يعلم بذلك الخبر لو كان صحيحاً.”

ومن جهةٍ أخرى، تفيد بعض التقارير بأن الملك السابق وعروسه التي اعتنقت الإسلام، وهي ملكة جمال روسية سابقة، يتوقعان طفلهما الأول.

والجدير ذكره أن بياناً صدر عن القصر الملكي الماليزي في وقت مبكر من كانون الثاني الجاري، أعلن أن سلطان محمد الخامس قد تنحى عن العرش.