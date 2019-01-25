عائلة تطالب بسحب فيلم عن جريمة قتل ابنها من ترشيحات الأوسكار

مابعة بتجـــــــــــــرد: طالبت عائلة بريطانية المخرج الإيرلندي فينسينت لامب بسحب فيلمه القصير Detainment من ترشيحات الأوسكار.

وفي التفاصيل، فإن الفيلم تدور قصّته حول جريمة قتل مروّعة تعرض لها طفلهم عام 1993.

وعبرت الأمّ التي تُدعى دونيز فيرغوس عن حزنها الشديد لما حصل في تغريدة نشرتها عبر تويتر قالت فيها “أن تصوّر فيلماً من دون التواصل مع عائلة جيمس أو حتى أن تأخذ الإذن للقيام بذلك هو شيء، وأن تجعل طفلاً يُمثل اللحظات الأخيرة لحياة جيمس قبل وفاته بطريقة بشعة وتجعلنا نعيش الحادث المروّع من جديد فهذا شيء آخر.”

نُشير إلى أنه تم إطلاق عريضة للمطالبة بسحب الفيلم عبر موقع Change.org وقع عليها أكثر من 112 ألف شخص.

الجدير ذكره، أن الفيلم القصير يرتكز على وثائق من الشرطة وموضوعه يتمحور حول جريمة تعرض لها الطفل جيمس في ليفربول، وذلك حين كان في الثانية من عمره، على يدّ طفلين هما جون فينابل وروبرت تومبسون اللذين كانا في العاشرة من العمر.

وتعرض الطفل للتعذيب لمدة يومين قبل أن يُقتل وتترك جثّته بالقرب من سكة الحديد.