مابعة بتجـــــــــــــرد: طالبت عائلة بريطانية المخرج الإيرلندي فينسينت لامب بسحب فيلمه القصير Detainment من ترشيحات الأوسكار.
وفي التفاصيل، فإن الفيلم تدور قصّته حول جريمة قتل مروّعة تعرض لها طفلهم عام 1993.
وعبرت الأمّ التي تُدعى دونيز فيرغوس عن حزنها الشديد لما حصل في تغريدة نشرتها عبر تويتر قالت فيها “أن تصوّر فيلماً من دون التواصل مع عائلة جيمس أو حتى أن تأخذ الإذن للقيام بذلك هو شيء، وأن تجعل طفلاً يُمثل اللحظات الأخيرة لحياة جيمس قبل وفاته بطريقة بشعة وتجعلنا نعيش الحادث المروّع من جديد فهذا شيء آخر.”
نُشير إلى أنه تم إطلاق عريضة للمطالبة بسحب الفيلم عبر موقع Change.org وقع عليها أكثر من 112 ألف شخص.
الجدير ذكره، أن الفيلم القصير يرتكز على وثائق من الشرطة وموضوعه يتمحور حول جريمة تعرض لها الطفل جيمس في ليفربول، وذلك حين كان في الثانية من عمره، على يدّ طفلين هما جون فينابل وروبرت تومبسون اللذين كانا في العاشرة من العمر.
وتعرض الطفل للتعذيب لمدة يومين قبل أن يُقتل وتترك جثّته بالقرب من سكة الحديد.
كانت هذه تفاصيل خبر عائلة تطالب بسحب فيلم عن جريمة قتل ابنها من ترشيحات الأوسكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.