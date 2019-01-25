هاري وميغان يخترقان التقاليد الملكية من جديد

متابعة بتجــــــــــــــرد: قرّر دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل الامتناع عن توظيف مربية لطفلهما المنتظر، واختارا أن تقوم والدة الأخيرة دوريا راغلاند برعاية الطفل.
وتُعتبر هذه الخطوة بمثابة خرق للتقليد الملكي في اعتماد مربية خبيرة في هذا المجال.
ووفق مصادر مقرّبة من الثنائي، فإنّ الدوق والدوقة لن يوظفا مربية منذ الولادة مع احتمال قيامهما بذلك في المستقبل.
وقيل أيضاً إنّ هاري وميغان قد يستعينا بالمربيّة الشهيرة في هوليوود الخبيرة كوني سيمبسون، التي ساعدت في رعاية توأم جورج وأمل كلوني.
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