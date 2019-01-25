أنفق 30 ألف دولار ليُشبه مايكل جاكسون… إليكم النتيجة – بالصور

متابعة بتجــــــــــــــرد: دفع الشاب الأرجنتيني ليو بلانكز حوالي 30 ألف دولار أميركي لإجراء عمليات تجميلية ليُشبه نجمه المفضّل ملك البوب الراحل مايكل جاكسون.

وفي التفاصيل، فإن ليو البالغ اليوم 22 عاماً بدأ بإجراء هذه العمليات حين كان في الخامسة عشرة من عمره لأنه كان يحلم بأن يصبح كمايكل جاكسون.

إلا أن ليو ليس راضياً حالياً عن شكله بحسب ما قال، وهو يتطلع لإجراء المزيد من الجراحات التجميلية التي تجعله كنجمه المفضل.

أما والدة الشاب ليو فقد أعربت عن قلقها من تحول ابنها قائلة “أشعر بالقلق الشديد بسبب تحول ابني، وأتساءل أحياناً هل هو فعلاً ابني؟”