هكذا علق رامي مالك على ترشيحه للأوسكار

متابعة بتجـــــــــــــرد: رُشح الممثل الأميركي من أصول مصرية رامي مالك لجائزة الأوسكار هذا العام. وكان مالك، الذي حصد جائزة أفضل ممثل في “غولدن غلوب” عن دوره في فيلم “Bohemian Rhapsody”، في باريس عندما سمع بنبأ ترشيحه لجائزة أفضل ممثل لهذا العام.

وقال مالك إنه لم ينتبه إلى أن الاختيار سيعلن في عنه يوم الثلاثاء لأنه يتجنب معرفة توقيت مثل هذه اللحظات المهمة.

وشكر مالك أكاديمية الأوسكار على تقديرها لعمل طاقم الفيلم في تغريدة، وعبر عن سعادته لتجسيد شخصية المغني البريطاني الراحل فريدي ميركوري.