كارول سماحة تحتفل بهذه المناسبة مع الجمهور.. تعرف إلى التفاصيل!

متابعة بتجــــــــــــــرد: احتفلت النجمة اللبنانية كارول سماحة بمرور سنة على طرح أغنية وكليب “إنسى همومك” مع الجمهور ومحبّيها. وشاركت كارول سماحة محبّيها برابط الكليب عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي وكتبت في تعليقها عليه: “مرت سنة على إطلاق (إنسى همومك)”. نفيد بالذكر أن أغنية “إنسى همومك” من كلمات كارول سماحة ومن ألحان وإعداد ميشال فاضل أما العمل المصور الخاص بها فحمل توقيع المخرج الفرنسي الشهير Thierry Vergnes. لمشاهدة فيديو كليب “إنسى همومك”:

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