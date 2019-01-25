ما حقيقة حمل دينا الشربيني!

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كتب امير فتحي في الجمعة 25 يناير 2019 05:25 مساءً -
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تعود للفنان عمرو دياب وزوجته الممثلة المصرية دينا الشربينييُرجّح أن تكون التُقطت في دبي.
وأثارت الصورة جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهور دياب وهو يحتضن زوجته ويضع يده على بطنها، بالإضافة الى التورّم الذي ظهر في بعض من أجزاء جسمها.
وتساءل العديد من متابعيهم عن احتمال حمل الشربيني، لكن في المقابل لم يخرج أي من الثنائي للتعليق على الامر أو نفيه، وانهالت التعليقات على الصورة من قبل المتابعين الذين تمنوا لها حياة سعيدة.
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