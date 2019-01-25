وجبة فطور تعرض ميغان ماركل للانتقادات.. والسبب!

كتب امير فتحي في الجمعة 25 يناير 2019 05:25 مساءً -

بعد انضمامها لأفراد العائلة المالكة البريطانية، اصبحت دوقة ساكس ​ميغان ماركل​ مراقبة ومسؤولة عن أبسط حركة قد تقوم بها كي لا تُترجم بطريقة خاطئة.

في الفترة الأخيرة، اعدّت ماركل وجبة فطور لأصديقائها المقرّبين، ومن بينهم خبير التجميل “دانيل مارتن”، الذي قام بنشر صورة للفطور عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وكان الفطور مؤلف من الخبز والافوكادو المهروس.

لكن يبدو أن هذه الصورة شكلت جدلاً كبيراً، حيث أفاد تقرير نشره موقع “ديلي ميل” البريطاني أن الطبق هو السبب الرئيسي للجفاف وحالات القتل تحت عنوان “كيف لوجبة الأفوكادو المفضلة لديها أن تغذي انتهاكات حقوق الإنسان والجفاف والقتل”!

أمّا في الحقيقة فماركل ليست الوحيدة التي تتناول الأفوكادو وهذا ليس السبب الوحيد لجفاف المياه بل هناك عدّة قضايا تؤثر أيضاً.