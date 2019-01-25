شمس: “طز للجميع”بعد تعرضها للإنتقادات اللاذعة

كتب امير فتحي في الجمعة 25 يناير 2019 05:25 مساءً -

نشرت الفنانة ​شمس الكويتية​ صورة لها عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي ارتدت فيها ملابس تكشف عن كتفها، وعلّقت عليها قائلة: “قد أفلح من قال طز للجميع ثم واصل في حياته وحقق أهدافه”.

الجدير ذكره ان شمس كانت قد تعرضت مؤخرا لموجة من الانتقادات اللاذعة بسبب فستانها القصير الذي ظهرت فيه بإحدى الحفلات التي أحيتها، وقد اثارت من خلاله جدل كبير.