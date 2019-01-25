شاهدوا لحظة سقوط نيزك على القمر أثناء الخسوف

كتب امير فتحي في الجمعة 25 يناير 2019 05:25 مساءً -

رصد الفلكيون نيزكاً يسقط على ​القمر​أثناء ​الخسوف​، وقد أكد العلماء سقوط حجر نيزكي في منطقة فوهة بيورغه على الجزء الغربي المرئي من القمر، وهم يعتزمون قريباً دراسة هذه الظاهرة الغريبة والتقاط صور للفوهة الجديدة.



وكان موقع “Reddit” هو أوّل من لاحظ الانفجار، عندما كان يراقب الخسوف وأبلغ الخبراء. كما سجّل متابعون العديد من الصور والفيديوهات أثناء خسوف القمر “الوميض”، الذي رجح البعض أنه قد يكون نيزكاً سقط على القمر أو صخرة، بعد إصطدامها بسطحه.

ووفقا ل​علماء الفلك​، فإن وزن ​النيزك​ يبلغ نحو كيلوغرامين، ونصف قطره ليس أكبر من كرة القدم.