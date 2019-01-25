كتب امير فتحي في الجمعة 25 يناير 2019 05:25 مساءً -

مازالت أجواء الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة دلال عبد العزيز مستمرا، نشرت ابنتها الفنانة إيمي سمير غانم صورة من عيد الميلاد تجمعها بوالدتها وشقيقتها دنيا وهما تقبلان والدتهما.



وعلقت إيمي على الصورة ساخرة ومتسائلة عن سبب كبر حجم أنفها مقارنة بصورة أخرى نشرتها لهن منذ سنوات، وذلك عبر حسابها بموقع Instagram.

ومن ناحية أخرى، تستعد إيمي الخوض أولى تجارب بطولتها المطلقة بعيدا عن زوجها حسن الرداد أو شقيقتها دنيا، وذلك من خلال مسلسل جديد ستقدم خلاله دور بطلة خارقة. وعلقت إيمي على الصورة ساخرة ومتسائلة عن سبب كبر حجم أنفها مقارنة بصورة أخرى نشرتها لهن منذ سنوات، وذلك عبر حسابها بموقع Instagram.ومن ناحية أخرى، تستعد إيمي الخوض أولى تجارب بطولتها المطلقة بعيدا عن زوجها حسن الرداد أو شقيقتها دنيا، وذلك من خلال مسلسل جديد ستقدم خلاله دور بطلة خارقة.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. إيمي سمير غانم بتعليق ساخر على صورتها مع والدتها وشقيقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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