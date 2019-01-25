سرقة «تحويشة عمر» سعد الصغير.. ماذا حدث؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قام عدد من اللصوص بسرقة 3 شقق يملكها الفنان المصري سعد الصغير بمنطقة شبرا الخيمة، كان يملكها ويضع داخلها كل أمواله التي يحصل عليها من الحفلات والأعمال الفنية.

سعد ذكر في البلاغ الذي تقدم به أنه تم سرقة ساعات من الألماظ ومجوهرات وجهاز ابنته، سعد أكد أنّ السرقة تمت أثناء وجوده خارج مصر في جولة غنائية، مشيرًا إلى أنّ زوجته هي من اكتشفت الكارثة، عندما عادت من فيلته في مدينة السادس من أكتوبر إلى منزله القديم في حي شبرا الخيمة لتجدها مبعثرة تماما.

الفنان الشعبي ذكر أنه لم يكن يضع امواله في البنوك وكان يطمئن عندما يضعها داخل خزينته بالمنزل، كما كشف أن مجوهرات أسرته تم سرقتها، و6 شاشات تليفزيون.

سعد الصغير حرر محضرًا في قسم الشرطة، وطلب المساعدة من أهالي المنطقة لمعرفة هوية اللصوص، ومحاولة الوصول لخيوط من أجل القبض عليهم، كما قام بتركيب كاميرات في جميع أركان المنزل، وداخل الشارع أيضًا، خوفًا من تكرار السرقة مرة أخرى.