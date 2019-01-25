وضع تمثال لفاتن حمامة بدار الأوبرا.. تحقيقًا لأمنية زوجها الراحل.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهت دار الأوبرا المصرية، من وضع تمثال للفنانة الراحلة فاتن حمامة، أمام المسرح الكبير بالأوبرا، وهو التمثال الذي يحمل توقيع الفنان عصام درويش.

واختار النحات، فستان بسيط جدًا لفاتن حمامة يتناسب مع الملامح الرقيقة والبريئة التي تحملها سيدة الشاشة العربية.

وكان الدكتور الراحل محمد عبدالوهاب، زوج الفنانة الراحل فاتن حمامة، لديه أمنية تمنى تحقيقها قبل وفاته، تتلخص في أنه كان يريد أن يرى تمثالًا لزوجته داخل أسوار دار الأوبرا المصرية، ولكن القدر لم يسمح له بتحقيق الأمنية لأنه توفى قبل أن يتم وضع التمثال في الأوبرا.

واختار الدكتور الراحل محمد عبدالوهاب، دار الأوبرا لأنها تضم العديد من المنشآت الفنية والثقافية الكبيرة، كما أنه مركز للتجمعات الثقافية في مصر والعالم العربي كله، ولهذا بادر الدكتور محمد عبدالوهاب بعمل هذا التمثال على حسابه الخاص ليتم وضعه داخل ساحة دار الأوبرا المصرية، وبالفعل تم الاتفاق مع النحات الدكتور عصام درويش، من أجل تصميم التمثال.

يذكرأن الفنانة المصرية رحلت عن عالمنا يوم 17 يناير 2015، بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، استدعت نقلها لمستشفى دار الفؤاد بمدينة 6 أكتوبر، ورحلت عن عمر يناهز 84 عامًا.

كمالحق بها الدكتور محمد عبدالوهاب، أرملهايوم 10 أغسطس 2018، في منزله.