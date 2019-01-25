سرقة منزل الفنانة حلا شيحة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية حلا شيحة عن تعرض فيلتها القائمة في الريف الأوروبي للسرقة، بعد أن تركتها هي وأولادها لعدة أيام.

وتقدمت الفنانة ببلاغ إلى مباحث الجيزة، وتكثف المباحث جهودها للكشف عن اللصوص، حيث أكدت الفنانة أنه تم سرقة مقتنيات غالية جدا.

ومن خلال المعاينة من خلال قسم الشيخ زايد تبين ان الفيلا على مساحة فدانين بمنطقة الريف الاوروبى وبها مرسم وتبين وجود بعثرة بمحتويات الفيلا.

وكشفت تحقيقات رئيس مباحث الشيخ زايد اختفاء تحف ومجوهرات وعدد من المقتنيات الثمينة بالفيلا، وقام الرائد احمد بدوى معاون مباحث الشيخ زايد بالتحفظ على كاميرات المراقبة و فحص المترددين على المنطقة وموظفى الامن وإخطار النيابة التى امرت بانتداب المعمل الجنائى لرفع البصمات.

يُذكر أن حلا شحة أعلنت منذ شهور عودتها للفن مرة أخرى بعد فترة اعتزال امتدت إلى أكثر من 11 عاما، وتخلت الفنانة عن الحجاب، مما تسبب في غضب عدد كبير من محبيها.

ومن المقرر أن تظهر حلا شيحة خلال رمضان المقبل مع الفنان محمد رمضان في أولى بطولاتها بعد الاعتزال.