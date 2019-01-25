انت الان تتابع تفاصيل خبر أم كلثوم تغني "سيرة الحب" في السعودية! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 25 يناير 2019 05:21 مساءً - تطل الفنانة الراحلة أم كلثوم، مساء اليوم الجمعة، عبر تقنية "الهولوغرام" على الجمهور السعودي، ضمن فعاليات شتاء طنطورة بمنتجع "مالفيل" في محافظة العُلا، غربي المملكة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "سبق" المحلية، سيشهد الحفل الغنائي والموسيقي العديد من المفاجآت التي أرجأ منظمو الحفل الكشف عنها إلى وقت إقامته.

وذكرت أن من بين المفاجآت حضور العازف على آلة الأكورديون "فاروق سلامة"، وهو الوحيد الذي بقي على قيد الحياة من الفرقة الموسيقية التي صاحبت أم كلثوم؛ إذ سيكون بحسب قناة "أم بي سي" حاضراً لأداء معزوفات موسيقية.

من بين الفقرات أيضاً ستقدم "سناء نبيل" من قريبات أم كلثوم 4 أغانٍ، وكذلك الفنان محمد الشرنوبي. وسيكون من ضمن الحضور عائلة الفنانة الراحلة.

يذكر أن الفنانة والممثلة المصرية "صابرين" التي جسدت قبل 20 سنة شخصية المطربة أم كلثوم في مسلسل حمل اسمها، ساهمت في التحضير للحفل؛ حيث إنها ستجسد شخصيتها باستخدام تقنية "الهولوغرام"، وستغني أغاني من ضمنها "سيرة الحب".

وتقنية "الهولوغرام" هي في الأساس عبارة عن صور تجسيمية، تعتمد على إعادة تكوين صورة الأجسام بأبعادها المختلفة؛ حيث ترتكز على الموجات الضوئية التي تتولى مسؤولية التصوير ثلاثي الأبعاد للأجسام بكفاءة عالية.

ومنذ بدء تطبيق الرؤية الانفتاحية لولي عهد السعودية محمد بن سلمان، تشهد المملكة بين وقت وآخر حفلات غنائية وعروضاً فنية، أثارت في مجملها غضب شريحة واسعة من المجتمع السعودي.