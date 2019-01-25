انت الان تتابع تفاصيل خبر عرض كتاب نادر لأدولف هتلر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 25 يناير 2019 05:21 مساءً - عرضت هيئة المكتبات والمحفوظات في كندا كتاباً نادراً يعود لعام 1944 لأدولف هتلر، يظهر خططه العسكرية والسياسية خلال الحرب العالمية الثانية.

ويحمل الكتاب اسم "إحصاءات، الصحافة والمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة وكندا"، وهو باللغة الألمانية، ويقع في 137 صفحة.

وقد تولى إعداد هذا الكتاب في العام 1944 هاينز كلوس، وهو عالم لغات ألماني كان ذا صلات مع الأمريكيين المؤيدين للنازية، وفق بيان لهيئة المكتبات والمحفوظات، أمس الأربعاء.

والكتاب أشبه بتقرير يصف تركيبة السكان في بعض المدن، ويسمّي المنظمات ووسائل الإعلام والجمعيات اليهودية في أمريكا الشمالية، بحسب الهيئة الكندية.

وكان هتلر قارئاً نهماً، وصاحب مكتبة جمعت ما بين ستة آلاف و16 ألف كتاب.

ورجّحت الهيئة أن يكون الكتاب وصل إلى الولايات المتحدة كتذكار من الحرب، حين أحضر الجنود العائدون من ساحات القتال آلاف المقتنيات من أحد مقارّ إقامة هتلر في بيرتشسغادن في جبال الألب الألمانية.

وحصلت الهيئة على الكتاب من تاجر للقطع والمقتنيات اليهودية اشتراه من يهودي كان في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.